В Раде рассказали, когда Украина сможет вернуть оккупированные территории на собственных условиях
Для президента Российской Федерации Владимира Путина люди это не ценность, это средство реализации его планов.
Читайте такжеВ Раде объяснили, почему в 2014 году не ввели военное положение
Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Прямой эфир" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Ризаненко.
"В сегодняшних условиях того баланса сил, который сложился - российский режим Путина считает себя сильным. И на международной арене - мир с ними не возможен, с нашей точки зрения. Мир с ними с точки зрения сегодняшней ситуации - это мир на их условиях. А мир с ними на их условиях - это полная капитуляция. Чтобы подвести черту и мы не возвращались, давайте "дружить", "мириться" - это сегодня не возможно. Мы вернемся к этому через 5 -10 лет, когда будет другая среда и Россия будет в других условиях. Когда будет дезинтеграция России, тогда мы сможем возвращать оккупированные территории на нормальных условиях, а не на условиях России", - сказал он.
По словам Ризаненко, для Путина люди это не ценность, это средство реализации его планов.
"Чего он достигает сегодня, обменивая пленных? С его точки зрения тактической - ничего. Он говорит, мы с этим режимом, с этой властью поделать ничего не можем, они не капитулируют. Как минимум, до выборов к этому вопросу не будут возвращаться", - добавил он.