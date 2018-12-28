В Раде рассказали, когда Украина сможет вернуть оккупированные территории на собственных условиях

Украина сможет возвращать оккупированные территории на нормальных условиях, а не на условиях России, когда там начнется дезинтеграция, считает нардеп.

Для президента Российской Федерации Владимира Путина люди это не ценность, это средство реализации его планов.

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Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Прямой эфир" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Ризаненко.

"В сегодняшних условиях того баланса сил, который сложился - российский режим Путина считает себя сильным. И на международной арене - мир с ними не возможен, с нашей точки зрения. Мир с ними с точки зрения сегодняшней ситуации - это мир на их условиях. А мир с ними на их условиях - это полная капитуляция. Чтобы подвести черту и мы не возвращались, давайте "дружить", "мириться" - это сегодня не возможно. Мы вернемся к этому через 5 -10 лет, когда будет другая среда и Россия будет в других условиях. Когда будет дезинтеграция России, тогда мы сможем возвращать оккупированные территории на нормальных условиях, а не на условиях России", - сказал он.

По словам Ризаненко, для Путина люди это не ценность, это средство реализации его планов.

"Чего он достигает сегодня, обменивая пленных? С его точки зрения тактической - ничего. Он говорит, мы с этим режимом, с этой властью поделать ничего не можем, они не капитулируют. Как минимум, до выборов к этому вопросу не будут возвращаться", - добавил он.