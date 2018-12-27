До получения Томоса никаких кардинальных изменений в ПЦУ не будет – Епифаний

Сейчас ведутся переговоры о будущем церкви.

До получения Томоса об автокефалии никаких коренных изменений в Православной церкви Украины не будет.

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Об этом в эфире "Эхо Украины" на "Прямом" рассказал представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор.

"Ведутся переговоры о будущем церкви, что имеется в виду, церковь - новая, нет никаких подразделений, нет никаких органов, нет никаких комиссий. Это все будет создано, когда созовут Синод. Это органы церкви, которые будут отвечать за разные стороны жизни церкви. Сейчас ведутся переговоры. Но, как сказал владыка Епифаний, до получения Томоса кардинальных изменений в церкви не будет. Мы ждем самый важный момент - это получение Томоса. Когда Томос будет получен - церковь независима, законная, каноническая, уже ничего отрицательного к ней не придумаешь. Вот тогда Синод созывается и будут формироваться органы управления церкви", - рассказал он.