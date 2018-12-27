Томос для украинской церкви поспособствует "демонтажу российской государственности" – эксперт

По убеждению эксперта, 2018 год «запомнится началом борьбы идей».

Предоставление украинской церкви томоса об автокефалии будет способствовать «демонтажу российской государственности».

Об этом заявил председатель организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян во время экспертной дискуссии на тему: «Украина 2018/19. Итоги и прогнозы», которая состоялась в УНИАН.

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Он отметил, что предоставление томоса об автокефалии украинской церкви - «это выигрыш в символической плоскости у Российской Федерации». «Мы отвоевываем, деколонизируем часть своего символического исторического мировоззренческого пространства, и это большая победа для Украины», - уточнил эксперт.

Саакян подчеркнул, что предоставление томоса для геополитических игроков становится началом «демонтажа сегодняшней российской государственности в том виде, в котором она существует. И это один из трендов 2018 года».

Эксперт считает, что 2018 год «запомнится началом борьбы идей». Он добавил, что во время неофициальной избирательной кампании начали соревноваться идеями относительно построения будущего Украины.

Саакян отметил, что председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, в частности, выступил с предложением «Честных больше» и «вышел с предложением, что он является честным...», но, по словам эксперта, невысокие проценты поддержки свидетельствуют, что «потолок у такой модели» очень низкий.

Саакян добавил, что президент Петр Порошенко вышел с идеей «Армия, язык, вера», показывая, что есть проукраинские и пророссийские кандидаты. Он добавил, что это направлено на создание «черно-белого спектра», где Порошенко будет выступать как проукраинский политик.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, отметил эксперт, предложила говорить «о будущем или о вчерашнем», представляя себя как политика будущего.

Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не предложил своих идей, поэтому «по сути слился», считает Саакян.

Он отметил, что среди «экзаменов», которые ожидают Украину в 2019 году, это: «скатятся ли кандидаты в противостояние в виде врагов», или все-таки будет понимание, что Россия внешний враг, и «внутренние распри все же политическая конкуренция». По словам эксперта, следующий год «будет интенсивным годом, еще более ускоренного политического и социального времени, с одной стороны, а с другой - ознаменуется высокой плотностью событий и их знаковостью». «К сожалению, многие шаги, которые предстоят Украине в 2019 году, могут стать крайне решающими для самого существования Украинского государства...», - считает Саакян.