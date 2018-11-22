Кто из депутатов голосовал "против" курса на ЕС и НАТО в Конституции (полный список)

По результатам поименного голосования, "против" высказались 18 нардепов-"оппоблоковцев".

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9037 - о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО.

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За данное решение проголосовали 311 народных депутатов из 351, зарегистрировавшихся в сессионном зале. От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ - 73, от Радикальной партии - 19, от "Батькивщины" - 18, от "Самопомочи" - 17, от группы "Воля народа" - 14 депутатов, от группы "Видродження" - 13. От "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал данное решение.

Так, по результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, "против" голосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.