Мир может быть только с соблюдением национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции - Порошенко

Президент заверяет, что не допустит реализации сценария Кремля, который отстаивают отдельные украинские политики.

Президент Петр Порошенко заявляет, что мир может быть только с соблюдением национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"С первых часов дерзкого, неспровоцированного акта агрессии и захвата наших моряков весь мир стал на сторону Украины, кроме отдельных украинских политиков, которые задавали вопрос: а почему это мы защищаем наш суверенитет и территориальную целостность? А почему мы боремся против оккупации Керченского пролива? А почему мы вообще не отправляем туда наши корабли? Надо сложить крылья, признать оккупацию и отдать это Российской Федерации - это предлагают отдельные политиканы. Не дождетесь! Абсолютное большинство украинцев поддерживает мир, но мир на условиях национальных интересов Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Не мир на условиях капитуляции, как отдельные политиканы, исходя исключительно из собственных избирательных бредней, а не государственных интересов Украины, пытаются навязать эту повестку дня украинцам. Подчеркиваю, что мы этого не позволим, и на площадках Совета безопасности Организации Объединенных наций, Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, НАТО, на площадках ОБСЕ, Совета Европы, Европейского парламента, Европейского Союза, с четкой позицией на площадке "Большой семерки" и используя другие направления, мы будем защищать национальные интересы Украины", - сказал Порошенко.

"В сочетании с военным положением эта поддержка и конкретные действия наших международных партнеров, их давление на Кремль, сейчас, я это уже могу сказать открыто, остановили худший сценарий, который в том числе планировала Российская Федерация. Наши военные, наши дипломаты, наши партнеры все вместе не позволили Путину пересечь новую красную линию", - заявил Порошенко.