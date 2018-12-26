Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года
14:29, 26 декабря 2018Политика
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По словам президента, демократия в Украине будет защищена.
Порошенко заявил, что президентские выборы в Украине состоятся 31 марта / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Мы защитим демократию. Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я это подчеркиваю», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.
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