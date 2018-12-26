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Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года

14:29, 26 декабря 2018
Политика
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Порошенко заявил, что президентские выборы в Украине состоятся 31 марта / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы защитим демократию. Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я это подчеркиваю», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко