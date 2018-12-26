Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года

По словам президента, демократия в Украине будет защищена.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы защитим демократию. Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я это подчеркиваю», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.