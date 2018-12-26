"Не больше, чем блеф": Фейгин опроверг упрощение для украинцев получения гражданства РФ

Он подчеркнул, что на самом деле Россия просто пытается в очередной раз продвинуть свою концепцию "мы же братья".

Заявления российских политиков и чиновников об упрощении получения российского гражданства – это абсолютно пропагандистский жест. На самом деле в миграционной политике России ничего не менялось и не изменится.

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Об этом рассказал правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». По его словам, в действительности российское гражданство сегодня невероятно трудно получить.

"Здесь чтобы получить гражданство – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому, несмотря на все эти декларативные заявления, практика совершенно обратная", – заверил Фейгин.

Он подчеркнул, что на самом деле таким образом Россия просто пытается в очередной раз продвинуть свою концепцию "мы же братья". На самом же деле, не делая для этого ни одного шага.

"Я нахожусь в Москве, у меня здесь практика. И я вам скажу, что все заявления об упрощении в получении гражданства – это все не более, чем блеф", – подытожил правозащитник.