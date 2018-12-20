Сущенко "передает привет": Фейгину разрешили посещать украинского политзаключенного в колонии

По словам правозащитника, проблемы в исправительной колонии, на которые ранее жаловался Сущенко, разрешились.

Представителю незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко в Европейском суде по правам человека и его общественному защитнику Марку Фейгину разрешили посещать его в исправительной колонии.

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Об этом Фейгин сообщил в Facebook.

"С сегодняшнего дня меня допустили к посещениям его в колонии. У Романа все наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ (помещение камерного типа - УНИАН), передает привет соотечественникам", - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее Фейгина не допускали в исправительную колонию к Сущенко.

Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинила в шпионаже. 4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным. В начале ноября Сущенко этапировали в исправительную колонию № 11 в г. Кирово-Чепецк Кировской области РФ.