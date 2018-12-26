Съезд политической партии “Общественно-политическое движение Наливайченко “Справедливость”

В четверг, 3 января, в Киеве состоится всеукраинский съезд политической партии “Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко “Справедливость”.

В мероприятии примет участие лидер партии Валентин Наливайченко.

Ожидается, что делегаты съезда, а это более 210 общественных организаций со всей страны, поддержат выдвижение Наливайченко кандидатом на должность президента Украины и закрепят свои голоса электронным голосованием.

Начало работы съезда в 13.00

Место проведения – Premier Hotel Lybid, м. Киев, площадь Победы,1

Регистрация представителей СМИ – с 12:00 по спискам аккредитации.

Аккредитация СМИ продлится до 2 января по телефонам:

+38093-324-52-08 (Карина Самохвалова, пресс-секретарь),

+38044-337-42-04,

press@spravedlyvist.com.ua.