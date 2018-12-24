Еще один украинский моряк объявил себя военнопленным в РФ

Член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Михаил Власюк заявил российскому следствию, что является военнопленным.

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Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев сегодня встретился с членом экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Михаилом Власюком в рамках проведения следственных действий следователем Следственного управления ФСБ РФ.

До начала следственных действий адвокат смог наедине поговорить с Михаилом.

"Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен", - написал Полозов.

Адвокат разъяснил Власюку что ему необходимо делать в том случае, если со стороны оперативников ФСБ или соседа по камере будет осуществляться психологическое давление с целью оговорить себя, своих боевых товарищей или признать вину.

"В ходе следственных действий Михаил Власюк под протокол заявил, что является военнопленным. Он стал 21-м украинским моряком, заявившим российским следователям ФСБ, что является военнопленным", - говорится в сообщении.