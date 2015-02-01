В Украине создадут единый реестр семей погибших в зоне АТО военных

Об этом глава правительства заявил на совещании с участием главы Минобороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко и председателя Госпогранслужбы Виктора Назаренко, сообщает «Украинская правда».

"Делаем единый реестр по всем службам: Минобороны, Нацгвардия, пограничники, СБУ, Служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная служба спецтранспорта, - всех, кто принимали участие в АТО и погибли при исполнении служебного долга", - отметил Яценюк.

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Координацию работы глава правительства предложил возложить на Министерство обороны.

Также Яценюк отметил, что правительство вместе с областными госадминистрациями подготовит отдельный проект постановления о финансировании приобретения жилья для семей погибших военнослужащих.