В Украине создадут единый реестр семей погибших в зоне АТО военных
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил создать единый реестр семей военнослужащих, погибших в ходе АТО, которые не обеспечены жильем.
Об этом глава правительства заявил на совещании с участием главы Минобороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко и председателя Госпогранслужбы Виктора Назаренко, сообщает «Украинская правда».
"Делаем единый реестр по всем службам: Минобороны, Нацгвардия, пограничники, СБУ, Служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная служба спецтранспорта, - всех, кто принимали участие в АТО и погибли при исполнении служебного долга", - отметил Яценюк.
Читайте такжеПорошенко подписал указ о медали "Защитнику Отечества"
Координацию работы глава правительства предложил возложить на Министерство обороны.
Также Яценюк отметил, что правительство вместе с областными госадминистрациями подготовит отдельный проект постановления о финансировании приобретения жилья для семей погибших военнослужащих.