Коммунисты голосовали против Черновецкого, потому что он не купил каждому по Жигулю?

Представители Коммунистической партии Украины в Верховной Раде поддержали постановление о перевыборах городской власти в Киеве из-за “личных обид” на нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ в интервью УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, было ли для руководства столицы неожиданным голосование коммунистов, которые подавляющим большинством поддержали постановление парламента о перевыборах Киевского председателя, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала: “Нет! Потому что у коммунистов на ЧЕРНОВЕЦКОГО есть личные обиды разного рода – как старые, так и новые”.

По ее словам, коммунисты затаили обиду на Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО давно, в частности, за то, что в 2002 году Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ как депутат Верховной Рады просил их поддержать какой-то его законопроект. За это с трибуны ВР он пообещал каждому коммунисту подарить «Жигули», но не сдержал перед ними свое обещание, сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

“А теперь, с тех пор, как мы работаем в мэрии, коммунисты стали нашими личными врагами. Потому что до нашего прихода они фактически приватизировали медицину города”, - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, команда мэра "оттянула клан коммунистов” от киевской медицины, “а они финансировались за ее счет”.

“Все эти люди принадлежат сейчас к Коммунистической партии, поэтому, безусловно, коммунисты не могли проголосовать по-другому”, - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 депутатов, в том числе 26 – из фракции КПУ.