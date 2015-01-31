Порошенко уволил главу РГА Черкасской области за коррупцию

Нечай уволен в связи с привлечением его к уголовной ответственности за коррупцию, соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.

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Согласно документу, Нечай уволен в связи с вступлением в законную силу судебного решения, согласно которого его привлекли к ответственности за коррупционное правонарушение, связанное с нарушением ограничений, предусмотренных законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

Ранее Порошенко уволил двух председателей РГА в Винницкой области. А в целом за последние полтора месяца президент уволил 80 руководителей РГА в 18 областях Украины.