Порошенко позволил восстанавливать на службе люстрированных офицеров
23:18, 30 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет восстанавливать на службе офицеров, попавших под люстрацию.
Президент подписал Закон, который позволяет восстанавливать на службе люстрированных офицеров / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О очищение власти" относительно дополнительных мер по обеспечению обороноспособности государства".
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