Порошенко позволил восстанавливать на службе люстрированных офицеров

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет восстанавливать на службе офицеров, попавших под люстрацию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О очищение власти" относительно дополнительных мер по обеспечению обороноспособности государства". Читайте такжеЛюстрированный генерал Воробьев может вернуться в ВСУ на высокую должность в Генштабе

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