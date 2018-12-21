В Кремле объяснили, почему не хотят менять пленных по формуле "всех на всех"

Песков заявил, что президент РФ якобы "заинтересован", чтобы россияне как можно скорее вернулись на Родину.

В Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле «всех на всех» из-за разной «классификации» удерживаемых лиц.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему глава российского государства Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции так и не ответил касательно судьбы россиян, осужденных в Украине, несмотря на то, что этот вопрос задавался трижды.

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Песков заявил, что президент РФ якобы "заинтересован", чтобы россияне как можно скорее вернулись на Родину, но вопрос задавался в контексте того, что их надо менять на захваченных украинских моряков. «В этом контексте президент сказал, что это вопрос следствия и вопрос решения суда», - сказал Песков.

«То, что президент конкретно не ответил, связано с тем, что на самом деле это очень сложный вопрос. Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», но существует разница в подходах в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, кем считать этих людей, и отсюда происходит нестыковка в количестве людей, количестве тех, кого предлагается менять всех на всех», - пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что эта работа ведется, и добавил, что ей во многом занимается лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, как Кремль квалифицирует россиян, осужденных в Украине за бои на Донбассе, Песков сказал: «Здесь нельзя говорить обобщающе – здесь можно только персонально говорить. Это долгий и сложный разговор».

Как сообщал УНИАН, вчера президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков будет обсуждаться после завершения уголовного дела.