Кабмин подправил газовое соглашение с Россией

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил соглашение о поставках российского газа в Украину, подписанное в результате переговоров НАК “Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», с поправками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

В частности, по его словам, в документе перед цифрой 7,5 млрд. куб м (газ, который украинским промышленным потребителям будет реализовывать дочерняя или аффилированная компания «Газпрома» и который ей будет поставлять НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) предлагается убрать слова «не менее» (т.е. зафиксирована цифра 7,5 млрд. куб. м).

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

17 марта председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА пояснил, что весь газ, который украинским промышленным потребителям будет реализовывать дочерняя или аффилированная компания «Газпрома», будет поставлять ей НАК «Нафтогаз Украины».