Мельниченко заявляет, что прекращает сотрудничество с Генпрокуратурой

Бывший майор президентской охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что прекращает свое сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины, чтобы таким образом стимулировать работу этого ведомства для раскрытия резонансных уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Отныне я прекращаю сотрудничество с Генпрокуратурой, по крайней мере, до того момента, пока я официально не встречусь с представителями ПАСЕ. Я хочу таким образом стимулировать Генпрокуратуру, чтобы резонансные дела были как можно быстрее расследованы», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он не исключил возобновления сотрудничества с ведомством после того, как высокопоставленные должностные лица дадут показания следователям Генпрокуратуры по резонансным делам.

«Когда должностные лица – ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, МОРОЗ – дадут соответствующие показания Генпрокуратуре», - сказал экс-майор.

Отвечая на вопрос журналистов, не будет ли еще больше тормозить расследование резонансных дел его отказ от сотрудничества с Генпрокуратурой, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что больше, чем сейчас, затормозить расследование невозможно.

«Я буду стимулировать их работу», - сказал он.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил мнение, что сегодня по делу Г.Гонгадзе необходимо провести фоноскопическую экспертизу фрагмента записи разговора между бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ и нынешним народным депутатом, на то время главой президентской администрации Владимиром ЛИТВИНЫМ, в котором упоминается имя Г.Гонгадзе.

Для этого, по словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, необходимо допросить нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу его разговора с Л.КУЧМОЙ (в котором не упоминалась фамилия Г.Гонгадзе) с целью получить подтверждение, что этот разговор действительно был, поскольку на фрагменте записи разговора Л.КУЧМЫ с В.ЛИТВИНЫМ есть также запись разговора Л.КУЧМЫ с В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в январе 2007 опять приехал в Украину и начал сотрудничать со следствием по делу Г.Гонгадзе.

В целом он проходит как свидетель по 5-ти уголовным делам.