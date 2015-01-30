Боевики не соглашались на обмен пленными по принципу «один на один» - переговорщик

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил председатель объединенного координационного центра по освобождению заложников при Министерстве обороны Юрий Тандит.

«После того, как в некоторых СМИ появилась информация, что они (боевики - ред.) вообще прекращают освобождение, или как они называют - обмен, и что они теперь будут менять не по принципу «все на всех», а «каждый на каждого» - мы сразу перезвонили, я говорил с представителями так называемой «ДНР», и мне сказали, что это информация неподтвержденная. Они якобы будут продолжать заниматься освобождением», - рассказал переговорщик.

По словам Тандита, всего в плену у боевиков остается 600 человек, из них 185 - кадровые военные Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеНазваны фамилии десяти пленных "киборгов"

«Мы не разделяем военных и гражданских лиц - они все там защитники. Там есть, например, и волонтеры, которые помогали и помогают нашим воинам защищать Украину. Кроме того, есть еще в плену добровольческие батальоны, также Национальная гвардия, милиция. Мы знаем только приблизительное число, несколько дней назад министр обороны назвал: 185, кажется, ребят - это именно представители Вооруженных сил Украины. Суммарно же мы говорим об около 600 защитниках, однако среди них есть ребята, которые выходят оттуда», - добавил он.

Переговорщик заявил, что процесс освобождения из плена продолжается: украинская сторона готовит списки пленных для следующего этапа Минских переговоров.