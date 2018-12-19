Глава делегации британских ВМС рассказал о цели визита в Одессу разведывательного корабля

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Андрея Тарасова, «это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства».

Визит в Одессу британского разведывательного корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

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Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ, об этом сегодня в ходе встречи заявил глава делегации Королевских ВМС Мэтью Уоррен.

«Визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины», - отметил Уоррен.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Андрея Тарасова, «это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства».

Тарасов поблагодарил иностранных коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивание своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров.

Он также подчеркнул, что «наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях».

Глава делегации Королевских ВМС также выразил поддержку Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

«Сегодняшний визит является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины», - сказал Уоррен и отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования. Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесский морской порт прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций. Также возможно использование его в качестве корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

Корабль принят на вооружение в марте 2003 года. Его длина - 91 метр, ширина - 17 метров, осадка - 5,5 метра, водоизмещение - около 4 тыс. тонн, скорость - 15 узлов.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.