Посол США заявляет, что Россия не может запретить Украине стать членом НАТО

Россия не может запретить Украине стать членом Североатлантического альянса.

Такое мнение высказал посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам посла, ни одна страна за пределами НАТО не может иметь права вето на решение относительно вступления Украины в Альянс.

Он также подчеркнул, что Украина - независимая демократическая страна, и США, как и другие участники НАТО, уважают суверенитет Украины. У.ТЕЙЛОР отметил, что Украина как суверенное государство может самостоятельно принимать решение относительно вступления в Альянс. «Решение подавать заявку не американское, не европейское, не российское, это решение Украины», - подчеркнул посол.

В то же время он заметил, что и НАТО, и Украина должны иметь добрососедские отношения с Россией.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ напомнил, что 12 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с Виктором ЮЩЕНКО Президент РФ Владимир ПУТИН отметил, что вопрос присоединения к НАТО является суверенным правом Украины. Также А.ЧАЛЫЙ напомнил, что Президент Украины выразил готовность проводить консультации с российской стороной для снятия обеспокоенности по поводу интеграции Украины в Североатлантический альянс.