Закон вступил в силу через шесть месяцев со дня опубликования в «Голосе Украины».

Вступил в силу закон Украины о дипломатической службе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 15 июня подписал закон «О дипломатической службе», 19 июня он был опубликован в официальном печатном органе Верховной Рады Украины «Голос Украины».

В переходных положениях закона сказано, что он вступит в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Итак, сегодня, 19 декабря 2018 года, закон вступил в силу.

Этот закон был принят парламентом 3 апреля, но 4 мая он был ветирован Порошенко.

В частности, в предложениях главы государства отмечалось, что закон не может быть подписан, поскольку в нем говорится об обязательном проведении консультаций в Комитете Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос дипломатической службы.

Также законом предусматривалось, что для внесения министром иностранных дел представления президенту о назначении послов, постоянного представителя Украины при международной организации, представителя государства при международной организации, главы миссии Украины при международной организации, должны быть проведены консультации по этому вопросу в профильном комитете. Президент считает, что это не соответствует Конституции Украины и предложил эту норму исключить из закона.

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В то же время заместитель председателя Комитета по иностранным делам Борис Тарасюк призвал парламент оставить эту норму, не поддержав предложения главы государства.

Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что такое противостояние может закончиться непринятием закона, которого ждут дипломаты. По его словам, у него есть договоренность, что как только будет принят закон, президент подпишет указ, где будут предусмотрены такие консультации.

В то же время парламент учел и все другие предложения президента. В частности предложение, чтобы исключить из закона норму о том, что Кабинет министров имеет полномочия по определению статуса, задач и функций специальных миссий.

В результате 7 июня Рада поддержала все предложения президента и приняла данный закон.