СМИ: Еще один дом Януковича переписали на нового владельца

Об этом свидетельствует выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, сообщают Наші гроші.

Речь идет о недвижимости по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 8а (буква Б), там находится бывшая поливочная станция.

По данным издания, новым владельцем стал Ростомьян Артур Хачатурович. Его право собственности оформлено по договору купли-продажи. Договор был заключен 2 октября 2014 г. и удостоверенный нотариусом Аленой Петрицкой. Согласно документам, найденным прошлой зимой в «Межигорье», она в качестве нотариуса обслуживала фирмы «межигорской» группы. Сведения о государственной регистрации обременений отсутствуют, то есть арест на имущество не накладывался.

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Также издание сообщает, в тот же день, когда было переоформлено здание поливочной станции, с разницей в 12 минут у того же нотариуса было переоформлено право собственности на частный дом Януковичей на Оболонской набережной, 33.

До октября 2014 г. он также был оформлен на ООО "Киевбуджитло", однако по результатам договора купли-продажи перешел к тому же Артуру Ростомьяну. Данных о наложении ареста в реестре также не было.

Сообщают, что на Оболонской набережной экс-президенту также принадлежит квартира в доме 15/5. В ней Янукович официально был прописан еще до избрания президентом. После бегства Януковича квартиру опломбировала прокуратура.