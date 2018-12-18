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Еще больше новых дорог, реконструированных школ и лучших садиков: Юрий Голик отчитался о работе Днепропетровской ОГА за 2018 год

17:50, 18 декабря 2018
Политика
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По словам советника, Днепропетровская область является лидером Украины по внедрению реформы децентрализации власти.

«Децентрализация власти, инициированная президентом Петром Порошенко, позволила Днепропетровской ОГА во главе с Валентином Резниченко сделать столько, сколько не было сделано до того и сколько не делает пока никто сейчас. Мы часть команды Президента и мы реализуем поставленные им задачи», - заявил Голик.

Так, согласно отчету ОГА, за минувшие три с половиной года в области были реконструированы, капитально отремонтированы и построены с нуля 53 детских садика.

В этом году власти области построили два новых дошкольных учреждения: детсад по проекту «Соты» в селе Подгороднее и по «шведскому» проекту в Обуховке. Еще пять садиков сейчас строятся в других населенных пунктах области, они будут сданы в следующем году. 10 садиков в процессе реконструкции.

Голик отметил, что потребность региона в детсадах составляла около 10 тысяч мест по состоянию на 1 января 2015 года. Около 6 тысяч ОГА уже обеспечила для населения области.

Также реконструируются более 30 школ. Особенность реконструкции состоит в создании современного образовательного пространства с ярким дизайном и применением энергоэффективных технологий.

Кроме того, в каждой школе внедряется инклюзивная система обучения для детей с ограниченными возможности. Этот проект ОГА реализует при поддержке Первой Леди Марины Порошенко и Фонда Петра Порошенко.

При каждой школе ОГА строит современные стадионы с профессиональным футбольными полноразмерными полями с искусственным покрытием и инфраструктурой. На этих стадионах, как подчеркнул Голик,  можно проводить чемпионаты по футболу.

Днепропетровская ОГА открыла 7 школ робототехники, еще одна скоро появится в пгт Магдалиновка. В каждой такой школе установлены современные компьютеры и 3D-принтеры для обучения школьников высоким технологиям.

За внебюджетные средства Днепропетровская ОГА открыла в школах, детсадах и больницах региона 60 бук-кроссингов и наполнила их 10 тысячами книг.

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В этом году ОГА совместно с мэрией Днепра провела книжный фестиваль BookSpace, собравший издателей со всей Украины и других стран. Голик отметил, что по количеству проданных книг этот фестиваль превзошел Львовский форум издателей.

В этом году ОГА открыла второй реабилитационный центр для воинов АТО, который напоминает собой фитнесс-центр и дорогую комфортную гостиницу. Здесь украинские воины проходят физическую и психологическую реабилитацию.

Развивая патриотическую программу, облгосадминистрация установила в центре Днепра самый высокий (флагшток высотой 72 метра) и самый большой (12 на 18 метров) государственный флаг, который видно из любой точки города. Голик заявил, что ОГА готова передать проект строительства флагштока любому другому городу Украины.

За три с половиной года ОГА капитально отремонтировала более 500  дорог в населенных пунктах области. За 3-4 года и при сохранении таких же темпов, пообещал Голик, в области не останется ни одной неотремонтированной дороги внутри населенных пунктов.

В 2018 году Днепропетровская облгосадминистрация построила трассу Днепр-Запорожье. Ее качество соответствует европейским стандартам. Кроме того, после шестилетнего простоя было закончено строительства моста на окружной дороги вокруг Днепра.

Также был построен хирургический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева, в котором вчера побывал Президент Украины Петр Порошенко.

Голик отметил, что большое внимание ОГА уделяет обеспечению населения области водой. Так, администрация привела в порядок 54 водовода. По словам советника, до 2015 года в области около 100 тысяч человек оставались без качественной воды.

Кроме того, чистятся притоки реки Днепр и активно ведется ее зарыбление.

В настоящее время в Днепропетровской области созданы 63 объединенные территориальные громады из приблизительно 90 запланированных (в зависимости от формата объединения). Голик выразил уверенность, что уже к местным выборам в 2020 году этот процесс будет завершен и громады сами будут распоряжаться своими ресурсами и принимать самостоятельные решения.

«Бюджет развития области на 2019 год составит рекордные 3,5 млрд гривен. Эти деньги попадут на рынок через систему ProZorro. А это значит, что мы построим больше садиков, школ, больницы, амбулаторий и дорог. Через три-четыре года область будет не узнать», - сказал Голик.

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