Волкер заявляет, что Россия демонстрирует нежелание прекратить войну против Украины

Спецпредставитель США высказался о необходимости международного присутствия в Черном море.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Россия демонстрирует нежелание прекратить развязанную ею войну против Украины.

Об этом спецпредставитель США сказал во время видеобрифинга из Брюсселя.

В частности, его спросили, какова позиция США относительно готовности Турции выступить посредником в конфликте между Украиной и Россией.

«Я думаю, что хорошо принимать участие дипломатично со всеми сторонами, говорить с украинцами, понимать, через что они проходят, понимать, каковы их потребности. Если люди имеют влияние на Путина, они пытаются использовать это влияние, чтобы попытаться прекратить войну, и поэтому я считаю, что это довольно разумно делать. Однако вопрос заключается в том, что никогда не было нехватки каналов коммуникации с Россией или Украиной. Вопрос заключается в нежелании России прекратить войну», - подчеркнул Волкер.

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При этом он отметил, что США хотят сотрудничать с Турцией относительно безопасности в Черном море и свободы судоходства.

«Учитывая это, я думаю, что существуют вопросы, которые мы теперь должны рассмотреть», - сказал Волкер и добавил, что речь идет об увеличении присутствия в Черном море на разных уровнях, и в частности на двустороннем, на уровне ЕС. Также говорится о запланированных военных учениях НАТО в регионе Черного моря.

Также он добавил, что США уважают обязательства Турции по конвенции Монтрё о прохождении судов через Босфор и Дарданеллы.