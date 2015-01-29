Порошенко просит контактную группу срочно провести консультации с подписантами Минских договоренностей

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом глава государства сказал во время встречи с участниками Трехсторонней контактной группы - специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ послом Хайди Тальявини, послом Российской Федерации в Украине Михаилом Зурабовым и президентом Украины 1994-2005 гг. Леонидом Кучмой.

Читайте такжеПорошенко, Олланд и Меркель одобряют Трехстороннюю контактную группу как формат переговоров

В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по актуальным аспектам урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава государства призвал участников Трехсторонней контактной группы безотлагательно провести консультации с подписантами Минских договоренностей, практическим результатом которых должны стать решение о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии столкновения, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года, фиксация конкретных часовых рамок выхода сторон на отмеченную линию; возобновление контроля Украины на неконтролируемых участках украинско-российской государственной границы в Донецкой и Луганской областях и введение постоянного мониторинга на границе со стороны ОБСЕ; разблокирование вопроса предоставления пострадавшим районам Донецкой и Луганской областей товаров первой необходимости и гуманитарной помощи, а также существенный прогресс в освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц.