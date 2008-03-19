Оппозиция повесила в сессионном зале плакат «Ежов, Берия, Наливайченко»

Оппозиционеры развесили в сессионном зале Верховной Рады плакаты против Службы безопасности Украины в знак протеста против возбуждения этим ведомством уголовного дела против должностных лиц Харьковского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на трибуне парламента висит плакат «КГБ – СБУ – руки прочь от местных советов!».

На ложе судей развешенные плакаты: «Ежов, Берия, Наливайченко», «СБУ – оружие политического террора».

На правительственной ложе был прикреплен плакат с надписью: «Здесь сидят могильщики украинской демократии», но его сорвал народный депутат Украины Владимир ВЯЗИВСКИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как сообщал УНИАН, утром 18 марта сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области были начаты действия в связи с уголовным делом, возбужденным, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодня установлены факты незаконного расходования бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. Всего ревизия КРУ выявила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.

В рамках расследования дела в горисполкоме представители Управления СБУ в Харьковской области произвели выемку документов.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» помещения горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.