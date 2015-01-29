Польша может эвакуировать из Мариуполя украинцев польского происхождения

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в утреннем эфире TVP Info.

"Мы открыты (о возможности эвакуации), но должны быть выполнены все необходимые условия, которые приведут к тому, что мы проведем эту акцию. Речь идет о ситуации, когда существует угроза жизни и безопасности (граждан)", - сказал он.

Министр отметил, что МИД получает сигналы о желании эвакуироваться в Польшу от жителей Мариуполя, имеющих польское происхождение.

Читайте такжеМинистр обороны Польши назвал абсурдом заявление Путина о легионе НАТО в Украине"Пока есть сигналы, и мы это очень детально будем проверять и вести диалог. Если они подтвердятся, то мы всеми силами и серьезно будем помогать", - уверил Схетина.

Как сообщал УНИАН, после обстрела 24 января пророссийскими боевиками Мариуполя представители польских организаций заявили, что около 50 человек польского происхождения хотят эвакуироваться в Польшу.

Ранее в январе Польша эвакуировала с Донбасса 178 украинцев польского происхождения, которые имеют места для проживания, обеспечены медицинским обслуживанием и имеют возможность учиться на разных курсах для адаптации в Польше.

На прошлой неделе первые из эвакуированных уже получили разрешения на постоянное место жительства в РП.

Ранее польский МИД заявлял, что эвакуация украинцев польского происхождения была одноразовой акцией.