Сегодня Климкин выступит на заседании министров иностранных дел ЕС
10:37, 29 января 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступит сегодня на чрезвычайном заседании глав МИД государств Европейского Союза, на котором планируется обсудить ужесточение санкций против Российской федерации.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава МИД Польши Гжегож Схетина в утреннем эфире польского телеканала TVP Info.
Читайте такжеКлимкин прокомментировал угрозы Лаврова о расколе Украины"Будет приглашен министр Климкина, который перед началом дискуссии расскажет о ситуации (в Донбассе)", - сказал он.
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