Сегодня Климкин выступит на заседании министров иностранных дел ЕС

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Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава МИД Польши Гжегож Схетина в утреннем эфире польского телеканала TVP Info.

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