В ЕС рассматривают возможность введения новых санкций против России - журналист

ЕС готов применить меры, в частности относительно дальнейшего усиления поддержки Украины.

Лидеры стран Европейского Союза серьезно рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России за агрессию в Керченском проливе.

Об этом в четверг, 13 декабря, написал журналист Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно дальнейшего усиления поддержки в пользу пострадавших регионов Украины", - сообщил журналист.

EU leaders have opened the possibility for new sanctions on #Russia in the #EUCO conclusions on #AzovSea by stating: "The Eu stands ready to adopt measures, including to further strengthen its support in favour of the affected areas of #Ukraine". — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2018

Как сообщал УНИАН, 13 декабря лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.