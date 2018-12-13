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В ЕС рассматривают возможность введения новых санкций против России - журналист

23:36, 13 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Лидеры стран Европейского Союза серьезно рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России за агрессию в Керченском проливе.

Об этом в четверг, 13 декабря, написал журналист Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно дальнейшего усиления поддержки в пользу пострадавших регионов Украины", - сообщил журналист.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

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Теги: #Россия#санкции#Евросоюз