У Филарета сделали заявление по Объединительному собору, голосование будет тайным

По словам представителя УПЦ КП, голосование на соборе будет тайным.

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), говоря об Объединительном соборе, отметил, что иерархи УПЦ КП придут на собор 15 декабря.

По его словам, каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина. УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви на соборе, передает "Громадське".

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"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", — сказал представитель УПЦ КП.

По его словам, голосование на соборе будет тайным.

Архиепископ Евстратий (Зоря) добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, определенные вещи сохранены, некоторые вещи изменены, кое-что отбросили", — сказал представитель УПЦ КП.

Напомним, за пять дней до Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем. По его словам, архиереи не примут требований Вселенского патриархата относительно процедуры.

Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем сейчас два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в УПЦ КП считают, что голосование во время выборов главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.