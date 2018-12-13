Иерархи УПЦ КП собрались на собор: решают, выдвигать ли своего представителя на должность главы поместной церкви

В резиденции Филарета проходит Архиерейский собор.

В резиденции патриарха Филарета сегодня, 13 декабря, собрались все иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата - это последнее собрание перед назначенным на субботу, 15 декабря, Объединительным собором.

Архиерейский собор должен определиться, будет ли выдвигать Киевский патриархат своего представителя на должность главы поместной церкви, кого именно и какой видит процедуру избрания предстоятеля, передает ТСН.

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Несколько дней назад стало известно о противоречиях между Киевом и Константинополем. Киевский патриархат предпочел, чтобы за предстоятеля голосовали открыто на общем собрании верующих, священников и епископов.

А во Вселенском патриархате выступили за тайное голосование при участии церковных иерархов. Удастся ли достичь компромисса - станет известно по результатам сегодняшнего собора УПЦ КП.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.