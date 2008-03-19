Регионал утверждает, что на него наехал автомобиль СБУ

Автомобиль СБУ наехал на народного депутата Украины Дмитрия СВЯТАША (фракция Партии регионов). Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета, размещенном на официальном сайте городской власти.

«Невзирая на постановление Киевского районного суда г. Харькова относительно прекращения следственных действий Управлением СБУ в Харьковской области в помещении Харьковского городского совета, представители Управления СБУ в Харьковской области вынесли из здания горисполкома мешки с изъятыми документами, - идет речь в сообщении. – Народный депутат Дмитрий СВЯТАШ заявил, что машина, которая вывозила документы, наехала на него. В комментарии журналистам он сказал, что намеревается завтра встретиться с прокурором Украины по поводу неправомерных действий сотрудников СБУ».

Как сообщал УНИАН, утром 18 марта сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области были начаты действия в связи с уголовным делом, возбужденным, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодняшний день установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия КРУ обнаружила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» помещения горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.