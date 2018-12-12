Сенат Чехии призвал РФ немедленно освободить украинских моряков и суда

Чешские сенаторы назвали блокирование Россией судоходства в Керченском проливе грубым нарушением международного права.

Сенат Чехии (верхняя палата парламента) призвал власти Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков и суда, захваченные 25 ноября в Керченском проливе.

Об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис сообщил в Twitter.

"Сенат Чехии одобрил постановление, в котором назвал блокирование Россией свободы судоходства в Керченском проливе грубым нарушением международного права, призвал РФ немедленно освободить украинских моряков и суда, а также Правительство ЧР - добиваться учета этой позиции на саммите ЕС 13-14 декабря", - сообщил посол.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".