В Украине с введением военного положения происходит масштабная проверка системы мобилизации -Турчинов

Секретарь СНБО подчеркнул, что при отсутствии угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ "военное положение не будет продлено".

В Украине с введением военного положения происходит масштабная проверка системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

Турчинов, в частности, отметил, что с введением военного положения «происходит масштабная проверка всей системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии».

«Мы изучаем сильные и слабые места в системе безопасности и обороны страны, и делаем соответствующие выводы и коррективы», - сказал секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что в случае отсутствия угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации «военное положение не будет продлено».

Также стороны обсудили вопрос необходимости немедленного освобождения украинских военных моряков и кораблей, которых незаконно удерживают в РФ. В этом контексте глава Представительства НАТО в Украине отметил, что страны-члены Альянса в своем заявлении подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских военнослужащих.

Кроме того, Турчинов и Винников обменялись мнениями о ходе реформирования сектора безопасности и обороны Украины, обсудив процесс перехода на стандарты НАТО и приоритетные задачи по реализации закона «О национальной безопасности».

В свою очередь, глава Представительства НАТО в Украине отметил, что Альянс заинтересован в расширении сотрудничества с нашей страной, и «осуждает действия России в Черном и Азовском морях».

«НАТО выражает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а страны-члены Альянса готовы и в дальнейшем поддерживать вашу страну на пути реформирования», - заверил Винников.