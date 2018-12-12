Порошенко: Россия может начать наземную операцию против Украины в любой момент

Поэтому, по словам президента, необходимо улучшить военное сотрудничество стран Запада с Украиной, в том числе поставки летального оружия.

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что РФ может начать наземную операцию против Украины в любой момент

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, видео размещено на странице президента в Facebook.

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«Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, в том числе поставки летального оружия, которое поможет защитить нашу страну от возможной наземной операции, которую, мы не исключаем, РФ может начать в любой момент», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.