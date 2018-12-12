РФ хочет повторить в Черном море сценарий Азова и для этого усиливает военное присутствие в Крыму – эксперт

Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря, отметил военный эксперт.

Россия намерена повторить в Черном море "азовский сценарий" и взять акваторию под полный контроль своего военного-морского флота. Для Украины такое развитие событий грозит огромными убытками.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя усиление военной группировки РФ в аннексированном Крыму, передает «Обозреватель».

"Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря, объявить себя хозяевами. Конечно, там есть страны НАТО - Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море ", - рассказал Мусиенко.

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По его словам, Россия "понимает, что она сейчас полноценный хозяин".

"Для них важно контролировать Черное море, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", поскольку для России это огромные деньги, она живет за счет газа. Во-вторых - помешать Украине и создать проблемы и неудобства на торговых путях. Они в перспективе хотят нам отрезать торговые пути не только Азова, но и Черного моря - это огромные экономические убытки для Украины", - предупредил он.

Как подчеркнул военный эксперт, Украине сейчас важна поддержка НАТО, особенно в Румынии и Болгарии: "Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину".

Мусиенко констатировал, что Украина сегодня не пытается действовать на опережение и препятствовать планам РФ.

"Россия уже действует. Мы вынуждены действовать не на опережение, предвидя сценарий, а догонять. Россия начала перекрывать Керченский пролив, захватывать корабли, атаковать моряков, нарушать международное право - будто мы не знали, что она это будет делать, как будто она не нарушала международное право до этого, перекрывая украинские порты. Россия будет так действовать и дальше, блокировать море. Она ослабляет Украину не только экономически, но и политически", - заявил он.