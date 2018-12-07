Военный эксперт оценил идею миссии ОБСЕ в Азовском море

Эксперт считает, что такая идея по сути ничего не дает конструктивного Украине.

Расширение действия мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Азовское море не даст Украине конструктива.

Читайте такжеЛитовские министры стали получать вот угрозы России из-за санкций за морскую агрессию – Грибаускайте

Об этом "Прямому" рассказал эксперт по политическим и военным вопросам Александр Мусиенко.

"Претензии к ОБСЕ действительно есть и в этом контексте не совсем понятно как и что они будут делать в Азовском море. Элементарно, кто обеспечит их катерами и если обеспечит, и что конкретно они будут мониторить в Азовском море. Будут мониторить соблюдение Российской Федерацией соглашения 2003 года о совместном использовании Азовского моря или безосновательные остановки кораблей со стороны России. Не совсем понятно сейчас, какой мандат и для чего эта миссия. Мне кажется, что это является таким способом реакции европейцев. Надо же что-то делать. Надо же какую-то видимость показать, что мы обеспокоены и пытаемся помочь Украине. По сути это ничего не дает конструктивного Украине", - сказал он.