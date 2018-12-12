47 нардепов обратились в КСУ из-за "церковного обращения" Порошенко по поводу автокефалии

Авторы обращения считают, что постановление парламента является неконституционным, поскольку обращение президента Украины является прямым вмешательством государства в церковные дела.

47 народных депутатов Украины обратились с представлением в Конституционный суд Украины относительно конституционности постановления парламента о поддержке обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, это в основном депутаты, входящие во фракцию «Оппозиционный блок», в частности, Александр Вилкул, Юрий Бойко, Вадим Новинский.

Авторы документа считают, что «постановление не соответствует требованиям статьи 35 Конституции Украины (является неконституционным), поскольку обращение президента Украины, поддержанное указанным постановлением, является прямым вмешательством государства в церковные дела». Кроме этого, считают инициаторы обращения, нарушаются конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания, поскольку говорится создании единой поместной церкви в Украине, несмотря на наличие в государстве других параллельных юрисдикций.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просил парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине. За проголосовали 268 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от «БПП» проект документа поддержали 99 депутатов, от "Народного фронта" - 73, от "Самопомочи" - 19, от Радикальной партии – 16, от "Батькивщины" - 15, от группы "Воля народа" - 11.

В то же время от группы "Видродження" "за" проголосовал лишь один депутат, а от "Оппоблока" не проголосовал ни один депутат.

Голосование внефракционных депутатов на экране в сессионном зале продемонстрировано не было.

В обращении Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить православной церкви в Украине томос на автокефалию.

"Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", - говорится в обращении.

Кроме того, как отмечает Порошенко, этот документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.