Украина сможет преодолеть силы, желающие задержать ее в постсоветском прошлом - Минобороны Литвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны края Литовской Республики Мариюс Величка заявил на конференции «НАТО и Украина: перспективы и возможности».

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«Мы все знаем, что сегодня это очень непростое время вызовов как для Украины, так и всей Европы. Мы являемся свидетелями продолжающейся, ничем не спровоцированной войны, которая недавно перешла в новую фазу обострения, особенно после варварского обстрела Мариуполя на минувшей неделе", - отметил Величка.

По его словам, мировое сообщество является "свидетелем того, как украинский народ платит достаточно высокую цену за свой выбор в желании присоединиться к европейской семье, потому что кое-кому извне - я имею в виду одну страну - не очень нравится этот выбор Украины".

Вместе с тем, Величка выразил убеждение в том, что "демократическая Украина поборет те силы, которые хотят задержать ее в постсоветском мире прошлого".

Кроме того, он заметил, что в последующие два года Посольству Литвы в Украине, которое будет служить контактным центром НАТО, будут отводиться дополнительные обязанности в налаживании сотрудничества в области безопасности с украинскими оборонными структурами.

"Я также надеюсь, что наша роль контактного посольства НАТО сможет обеспечить свой вклад, чтобы способствовать окончательной интеграции Украины в евроатлантическую семью наций", - отметил Величка.