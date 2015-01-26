Постпред Литвы в ООН: события в Украине - самый кровавый конфликт в Европе со времен Балканской войны

Постпред Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте во время заседания Совбеза ООН отметила, что последние события в Украине - это самый кровавый момент в Европе со времен Балканской войны.

Дипломат осудила действия боевиков и выразила соболезнования семьям погибших и раненых во время обстрела Мариуполя "Градами", передает ТСН.ua.

Также Мурмокайте привела ряд цифр, которые свидетельствуют о всей чудовищности ситуации на Востоке. Так, в течение конфликта 5 тысяч человек погибли, 7 тысяч - ранены, 50 тысяч пришлось бежать из собственных домов.

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Постпред Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте подчеркнула, что пока Россия не перестанет демонизировать соседа, у Украины нет шанса на мир. События, разворачивающиеся на Востоке Украины, Мурмокайте назвала "марионеточной войной".

Напомним, что ранее постпред Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте заявила, что войска боевиков бросают вызов малым европейским странам.