Украинский генерал: Путина давно знаю лично и при встрече я бы его ликвидировал

Генерал уверен, что в нормах международного и национального законодательства это было бы все равно, что уничтожить Осаму бен Ладена.

Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко заявил, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина и готов его при случае ликвидировать. Об этом он сказал эфире телеканала “Прямой”. “Путина с двойником не спутаю – я его хорошо знаю лично. С конца 90-х годов – [нас] познакомил покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа и спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы встретились – я бы пошел на его ликвидацию. И в нормах международного права, национального законодательства это было бы все равно, как уничтожение Осамы бен Ладена”, – уверен Омельченко.

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