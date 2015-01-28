Ветераны крымскотатарского движения призывают Россию прекратить репрессии

Об этом говорится в соответствующем обращении Совета, текст которого цитирует Крим.Реалії.

В обращении упоминаются запрет на въезд национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву, задержание 19 января 2015 года 34-летнего Эдема Османова, который, как и тысячи крымских татар, был 3 мая в Армянске, а также обыск 26 января на крымскотатарском телеканале ATR.

«Мы, ветераны крымскотатарского национального движения, которые прошли тяжелые испытания в борьбе за возвращение крымских татар на историческую родину - в Крым, подвергшиеся всем репрессивным методам КГБ, НКВД и не покорившиеся перед злом в поиске справедливости, обращаемся к правоохранительным органам и власти Крыма освободить Эдема Османова из-под стражи, который не совершал противоправных действий, а также не препятствовать работе единственного в мире крымскотатарского телеканала АТR. Мы надеемся, что наши просьбы не останутся неуслышанными соответствующими службами и органами власти и будут выполнены», - сказано в обращении.

Читайте такжеВ ОБСЕ осудили обыск в офисе крымскотатарского телеканала ATR26 января на единый крымскотатарский телеканал ATR прибыли силовики и начали проводить обыск. В эфире ведущая телеканала отметила, что вооруженные люди прибыли с целью изъять компьютерный сервер, на котором хранятся видеоматериалы событий годичной давности, в частности, масштабного митинга под стенами крымского парламента 26 февраля между сторонниками отделения Крыма - пророссийскими силами и теми, кто выступал за единство Украины, основную массу которых представляли крымские татары.