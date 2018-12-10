До десяти стран ЕС поддерживают дополнительные санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе – журналист

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам ЕС ввести несколько типов санкций за агрессию России в районе Керченского пролива.

Около десяти государств-членов Европейского союза поддерживают дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

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There might be #Euco conclusions on #AzovSea. Around 10 eu member states support further sanctions on #Russia after the #KerchStrait incident after the debate among eu foreign ministers today. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2018

"Саммит ЕС, возможно, выпустит выводы относительно Азовского моря. По результатам дебатов среди глав МИД стран ЕС около 10 государств-членов ЕС поддерживают дальнейшие санкции против России после Керченского инцидента", - написал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Клімкінзапропонував странам ЕС ввести несколько типов санкций за агрессию России в районе Керченского пролива.