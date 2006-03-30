Черновецкий заявляет, что спас Тимошенко от тюрьмы

Кандидат на пост Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что благодаря только ему не посадили Юлию ТИМОШЕНКО и из-за Виктора ЮЩЕНКО у него были «кошмарные беды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Информационном центре мэрии.

«Я не дал посадить в тюрьму Юлию ТИМОШЕНКО… Я был гарантом того, что парламент в ряде голосований примет решение, что ее не посадят. Хотя это не очень оценено сегодня», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. (Очевидно, имеется в виду, что парламент не дал разрешение на привлечение народного депутата Ю.ТИМОШЕНКО к уголовной ответственности - УНИАН).

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что во время президентских выборов 2004 года сам пришел к Виктору ЮЩЕНКО с поддержкой. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что ничего не просил у него взамен. «Я подставил плечо фракции «Наша Украина» и навлек на себя кошмарные беды, потому что КУЧМА и его администрация не понимала шуток», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив при этом, что «в этом смысле ему (КУЧМЕ) очень помогал Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. Он сделал мне очень много больно».