"Дядя, похожий на президента": Порошенко в супермаркете "случайно" сфотографировался с внуками нардепа

Президент Петр Порошенко с супругой посетили один из супермаркетов.

В соцсети Facebook появилось "случайное" фото из супермаркета с президентом Петром Порошенко и его супругой Мариной.

Фото своих детей в компании главы государства и первой леди опубликовал на странице в Facebook Андрей Бурахович.

"Дети попросили сфотографировать их с дядей, похожим на Президента. Наивные, думают президенты по Форам сами ездят", - говорится в подписи к фотографии.

Как пишет издание "Страна", Бурахович является зятем народного депутата от Народного фронта и известного религиеведа Виктора Еленского.

Ранее Порошенко награждал Андрея Бураховича медалью за волонтерскую деятельность.

Напомним, в начале сентября блогер Мирослав Олешко опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором якобы президент Украины Петр Порошенко выходит из супермаркета. "Просто президент Украины. Зашел в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и поехал по работе", - написал Олешко.

Позже Порошенко также случайно сфотографировали в рейсовом самолете из Лондона в Киев в момент, когда он собственноручно кладет чемодан на полку. "Он всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой", - отметил автор фото.