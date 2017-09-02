Селфи с прохожими и обычная одежда: блогер обнародовал видео с якобы Порошенко у супермаркета

Блогер Мирослав Олешко опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором якобы президент Украины Петр Порошенко выходит из супермаркета.

Читайте такжеПорошенко наградил медалью нацгвардейца, спасшего женщину во время взрыва в КиевеПо словам Олешко, президент зашел в супермаркет. На записи видно, что мужчина, похожий на президента, фотографируется с людьми, а потом улыбается и садится в Mercedes на заднее сиденье. Сопровождают его, очевидно, двое охранников. Покупок в их руках не видно.

"Просто президент Украины. Зашел в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и поехал по работе", - написал Олешко.

Когда и где было сделано видео, он не уточняет. Опубликована запись была сегодня, 2 сентября.