Германия не будет предлагать введение новых санкций против России из-за Керченского кризиса

Нет консенсуса относительно санкций и внутри ЕС.

В немецком правительстве не видят возможностей для введения Евросоюзом новых санкций в отношении России за ее агрессию вблизи Керченского пролива 25 ноября, поскольку продолжаются попытки достичь деэскалации этого конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в пятницу, 7 декабря, на брифинге в Лиссабоне, пишет DW.

"Сейчас я считаю, что было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что есть попытки уменьшить напряженность. С немецкой стороны не будет предложений относительно новых санкций. Я не вижу консенсуса внутри ЕС относительно новых санкций", - отметил глава немецкого МИД.

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Как сообщал УНИАН, 5 декабря посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе. Также он сообщил, что сейчас в Евросоюзе больше внимания уделяют сохранению санкций против России в том виде, в котором они были введены ранее.

В то же время 30 ноября президент Европейского Совета Дональд Туск выразил убеждение, что Европейский Союз в декабре этого года продлит экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Президент Евросовета отметил, что в ЕС сохраняют единственность по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

15 октября вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Сальвини, представляющий партию "Лига", подозреваемый в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", назвал введенные санкции Европейского Союза против России из-за агрессии в Украине бессмысленными.