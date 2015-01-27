Боевики пригрозили срывом переговоров в случае признания их террористическими организациями

Об этом сообщил так называемый «полномочный представитель ЛНР» на переговорах Владислав Дейнего, передает ТАСС.

"Во-первых, если это (намерения Киева признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями - прим.) на самом деле так, то ни о каких минских переговорах речи далее идти не может, так как Украина попадает в юридический казус невозможности ведения переговоров с террористическими организациями", - сказал он.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания организаций террористическими” (№1840). Законопроектом предлагается определить порядок признания организации террористической.