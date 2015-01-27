Рада предварительно приняла законопроект, который разрешает ей признавать организации террористическими

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

С голоса, по решению коалиции, было принято изменение, согласно которой Верховная Рада Украины признает организации террористическими по представлению СНБОУ, но причастность отдельных граждан к тем террористическим организациям должен определять суд.

Как известно,в законопроекте, который был предложен на рассмотрение парламента, предполагалось, что Высший административный суд Украины должен был признавать организации террористическими.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно признания организаций террористическими” (регистрационный номер 1840).

Законопроектом предлагается определить порядок признания организации террористической.

Читайте такжеВР признала Россию страной-агрессором

С целью определения на законодательном уровне порядка признания организации террористической, проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины и законы Украины “О борьбе с терроризмом”, “О Службе безопасности Украины”.

В частности, проектом закона предлагается дополнить Закон Украины “О борьбе с терроризмом” новой статьей 113, положения которой будут регулировать вопросы признания организации террористической. В частности, предполагается внести изменения в пункт 1 части первой статьи 4 Закона Украины “О Совете национальной безопасности и обороны Украины”, предусмотрев, что в том случае, если террористическая деятельность организации привела к возникновению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, такая организация может быть признана террористической по решению СНБО.