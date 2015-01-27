Уже известно о минимум пяти военных, которых обойдет люстрация – Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

“Я не могу заранее сказать. Речь идет о 5, которых я точно знаю, из высшего командования. Но это может быть и большее количество”, - сказал депутат.

Вместе с тем он отказался назвать фамилии этих людей.

“Это будет определять Министерство обороны. Они будут собирать все характеристики и они будут принимать окончательное решение”, - сказал Парубий.

Он напомнил, что рекомендации относительно возможности избежания некоторыми лицами люстрации будет давать не только министр обороны, но и профильный парламентский комитет.

“А президент принимает окончательное решение. Оно позволит, чтобы эта процедура и механизм не получили коррупционных признаков, и чтобы не было никаких неожиданных моментов в неприменении данного закона. Есть министр обороны, есть рекомендации профильного парламентского комитета, куда входят представители всех фракций, после того представление идет к президенту и он принимает решение”, - сказал Парубий.

Кроме того, он отметил, что вопрос военно-гражданских администраций, который сегодня был включен в повестку дня, должен стать одним из первых вопросов для рассмотрения на следующей пленарной неделе.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “Об очищении власти” относительно дополнительных мер по обеспечению обороноспособности государства (№1841).

Как отметил один из авторов законопроекта Андрей Тетерук, эти изменения к закону будут действовать до того времени, пока не будет принято основных изменений ко всему закону в целом.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что закон принимается с учетом этого.

Вместе с тем, во время обсуждения законопроекта, лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что на заседании руководителей фракций большинство было согласовано принимать этот закон при условии, если он будет касаться особого порядка назначения руководителей исключительно военных подразделений.

“Речь идет о Министерстве обороны, Генеральном штабе, Национальной гвардии, Внутренних войсках, а также Пограничной службе", - сказал Луценко и добавил, что все другие правоохранительные и другие органы не подпадают под действие этого закона.

Кроме того, депутат отметил, что “президент имеет право назначать отдельных должностных лиц воинских подразделений по представлению СНБО, согласованному с профильным комитетом парламента”.